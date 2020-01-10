Большая Палата Верховного Суда отменила решение Высшего совета правосудия, которым судья привлечен к дисциплинарной ответственности за небрежность. Об этом пишет Юрлига.

В постановлении от 3 октября 2019 года по делу № 11-638сап19 идет речь об обязательном соблюдении принципа пропорциональности при применении дисциплинарных взысканий к судьям.

ВСП, оставив в силе решение дисциплинарной палаты о лишении судьи доплат, не обратила внимания на количество дел, распределенных на судью, не проанализировала, является ли наказание соразмерным и пропорциональным совершенным проступкам с учетом чрезмерной нагрузки.

Так, за период с 15 мая 2015 года по 19 января 2019 года этот судья фактически отработал 655 рабочих дней. К рассмотрению под его председательством распределено в целом 14 832 дела, из которых 2436 в порядке гражданского и административного судопроизводства, 12 396 дел - в порядке уголовного процесса, которые по нормами УПК должны рассматриваться в течение 3 дней.

Сам судья отмечал, что даже в случае затраты им лишь одного часа рабочего времени на рассмотрение каждого дела при 8-часовом рабочем дне их рассмотрение требовало бы 1854 рабочих дней, что свидетельствует о существовании объективных причин, препятствующих своевременному совершению процессуальных действий, тем более в случаях, для которых УПК установлены сокращенные сроки.

Большая Палата отметила, что не идет речь о том, может ли чрезмерная нагрузка на судью быть единственным и достаточным основанием для полного оправдания допущенных им нарушений, поскольку факт несоблюдения сроков рассмотрения определенных вопросов, а также изготовления и направления копий участникам процесса и в реестр судья не отрицает.

"В то же время, утверждая о том, что надлежащее отношение к обязанностям, эффективная организация работы судьи положительно повлияли бы на сроки рассмотрения дел, сроки изготовления полных текстов судебных решений и направления их в ЕГРСР, и применяя к этому судье дисциплинарное взыскание в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение одного месяца, что, кроме другого, имеет негативные последствия для финансового состояния жалобщика, ВСП и ее дисциплинарный орган не проанализировали его доводов о том, что с учетом количества дел, находящихся в производстве, даже при наименьших расходах рабочего времени (одного часа на каждое дело), он объективно не имел возможности соблюдать сроки, учитывая также то, что по нормам УПК для решения определенных вопросов установлены сокращенные сроки", - указано в постановлении.

Учитывая постановление Большой Палаты, ВСП изменил решение о дисциплинарной ответственности, применив к судье предупреждение.

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