В центре города Бар Винницкой области установили вертеп, в котором в образе одного из волхвов изображен известный украинский певец и фигурант базы сайта "Миротворец" Олег Винник. Об этом сообщает сайт Vinnytsia.today.

Все скульптуры вертепа выполнены из цельного дерева. В центре композиции расположен младенец Иисус. Его окружают святые Мария и Иосиф, ангел и три волхва, пришедшие поклониться Иисусу. Крайним слева возле козы стоит волхв с лицом Винника.

Фото: vinnytsia.today

Автором работ является известный во всей Украине скульптор Владимир Заец. Он специализируется на скульптурах, сделанных из упавших деревьев.

На его счету также шесть всеукраинских рекордов Гиннеса, в том числе самая длинная ложка, расписанная петриковской росписью и самый высокий указательный знак с наибольшим количеством (более 50) направлений.

Многие работы мастера установлены в городе Бар. В основном это герои мультфильмов или комедийных советских сериалов.

На днях "Страна" сообщала, что Винник вместе с Александром Пономаревым специально к Рождеству записали известную колядку.

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