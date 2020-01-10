Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже второй раз обсудили по телефону ситуацию по расследованию причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране.

Стороны согласились, что нужен тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Владимир Зеленский заявил, что находится на связи с различными государствами. Так, 10 января был разговор с Государственным секретарем США Майком Помпео и встреча с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине.

Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными. Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и "черных ящиков".

Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер Трюдо потребовал у Ирана подключить Канаду к расследованию крушения МАУ.

Также мы рассказывали, что в СНБО рассматривают версию поражения самолета МАУ российской ракетой и теракт на борту.