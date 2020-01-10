Американский телеканал ABC представил видеореконструкцию крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране в соответствии со своей версией о ракетном ударе по украинскому лайнеру.

Компьютерный ролик опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Как сообщается в Telegram, американский телеканал ABC показал свою видеоверсию ракетного удара по украинскому Боингу на основе сведений американских спецслужб. Американцы продолжают утверждать, что ракет было две.

Ранее "Страна" писала, что в СБУ приоритетными версиями авиакатастрофы самолета МАУ в Иране являются совершение террористического акта и попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса.

Мы также рассказывали, что если версия с ракетой будет доказана, Украина потребует у Тегерана компенсации за падение "Боинга". Об этом сегодня заявил глава МИД Вадим Пристайко.