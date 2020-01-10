Одесские полицейские остановили мужчину, который стрелял из окна многоэтажного здания. Свои действия 51-летний местный житель объясняет желанием прекратить шум соседских ребятишек, которые играли под окнами. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"По сообщению о стрельбе на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Правонарушитель закрылся в квартире и на требования полицейских не реагировал. Только увидев бойцов батальона полиции особого назначения, также прибывшие по вызову, он открыл дверь и впустил правоохранителей", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина доставлен в Малиновский отдела полиции. С ним проводятся неотложные следственные действия. Обстоятельства происшествия устанавливаются, предварительная ее квалификация - хулиганство (ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Видео: YouTube/Поліція Одещини

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