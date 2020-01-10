Сегодня в 19:07 по киевскому времени началось первое полутеневое лунное затмение в этом году. За ним можно понаблюдать не выходя из дома, в соцсети Facebook, где ведется его трансляция.

Видео: Facebook/ tsn.ua

Затмение продлится более 4 часов. Ожидается, что оно будет самым заметным из четырех полутеневых лунных затмений этого года. В Украине оно достигнет пика в 21:10. А завершиться космическое явление в 23:12.

Кроме Восточной Европы, полутеневое лунное затмение видно в Азии, Австралии и Африке.

Ранее "Страна" рассказывала, как называли январское полнолуние индейцы Америки.

Предыдущее полнолуние было 12 декабря 2019 года. Мы подробно описывали, что это за явление.