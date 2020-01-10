Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что если будет доказано, что самолет Boeing 737 "Международный авиалиний Украины" (МАУ) был сбит после вылета с аэропорта Тегерана иранской ракетой, Украина будет требовать, чтобы виновных привлекли к ответственности виновных, а страна выплатила необходимые компенсации. Об этом глава МИД сказал на пресс-брифинге в Офисе президента Украины в пятницу вечером, видео которого опубликовано в Facebook.

"Я не люблю отвечать на вопросы, которые начинаются "что будет, если будет". Но, безусловно, если удастся доказать, если мы докажем, что этот самолет был сбит, безусловно, мы будем требовать не только привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсации", - сказал он.

Пристайко уточнил, что если выяснится, что украинский самолет был сбит ракетой, Украина может прибегнуть к разным механизмам, к примеру, международной коалиции или ООН.

"Существует план (на тот случай – Ред.) если мы узнаем, что была выпущена ракета, которая сбила наш самолет. Есть целая юридическая процедура, которую придется пройти. Есть разные уровни до этого момента. Это то, что мы рассматриваем прямо сейчас. И даже международная коалиция из тех, кто участвует - это уже механизм, который может быть использован. Мы рассматриваем возможности ООН. Аналог MH-17, который погиб здесь, над украинской территорией, может прийти на ум", - отметил министр.

Ранее "Страна" писала, что Пристайко заявил, что Украина запретила полеты в Ирак и Иран до конца расследования катастрофы МАУ.

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