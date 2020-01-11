Виноватые в заливе квартиры должны возместить пострадавшим весь моральный и физический ущерб, но только в случае, если залив будет подтвержден соответствующим актом, утвержденным начальником ЖЭКа.

Компенсация полагается только если потерпевшая сторона докажет размер нанесенного вреда, противоправность действий ответчиков, причинную связь между ними.

К соответствующему заключению пришел КГС ВС в своем решении от 27 декабря 2019 года по делу № 686/11256/16-ц. Об этом пишет Юрлига.

Истица обратилась в суд с иском, ссылаясь на то, что она является владельцем квартиры, которая была залита соседями сверху. Причиной залива принадлежащей истцу квартиры является протекание горячей воды из системы отопления, в связи с чем жилое помещение требует обновительного ремонта стоимостью 5 183, 00 грн. Вместе с тем, истец испытала дополнительные расходы на оплату услуг эксперта в размере 1 500, 00 грн и чистку ковровых дорожек в размере 373, 84 грн. Из-за залива квартиры истец понесла незапланированные расходы, нарушила привычный жизненный ритм, испытав душевные страдания, а потому, по ее убеждению, ей должен быть возмещен нанесенный моральный вред.

Суд первой инстанции иск удовлетворил. Определением апелляционного суда апелляционная жалоба ответчика отклонена, решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Верховный Суд согласился с решениями судов предыдущих инстанций, учитывая следующее.

Факт залива квартиры, владельцем которой является истица, по вине ответчиков подтверждается соответствующим актом, утвержденным начальником ЖЭКа. Актом установлено, что залив квартиры состоялся в результате протекания теплоносителя на кране выпуска воздуха отопления (батареи) в квартире, владельцами которой являются ответчики. Указанный акт в силу ст. 58, 59 ГПК является надлежащим и допустимым доказательством, которым опровергаются доводы кассационной жалобы.

Доводы кассационной жалобы, что акт является надлежащим и допустимым доказательством по делу, поскольку составлен со слов неизвестных лиц и на основании непонятных документов, сводятся к несогласию с письменными доказательствами, оценка которым предоставлена судами первой и апелляционной инстанций. Вместе с этим следует считать, что акт является первичным документом, удостоверяющим факт определенного события, а потому не может основываться на иных документах.

Также Верховным Судом учтено, что в соответствии с ч. 2 ст. 13 ГК при осуществлении своих прав гражданин обязан воздерживаться от действий, которые могли бы нарушить права иных лиц.

Согласно п. 11 Правил пользования помещениями жилищных домов, утвержденных постановлением Кабмина № 572, владельцы, наниматели (арендаторы) помещений жилых домов несут ответственность согласно законодательству.

В соответствии с ГК собственность обязывает. Владелец не может использовать право собственности во вред правам, свободам и достоинству граждан, интересам общества, ухудшать экологическую ситуацию и естественные качества земли.

Следовательно, владелец обязан удерживать имущество, ему принадлежаще, если иное не установлено договором или законом. Невыполнение этой обязанности, если результатом такого невыполнения является нанесение вреда иным лицам, несет за собой возмещение владельцем убытков.

Таким образом, установив, что истец доказала размер нанесенного вреда, противоправность действий ответчиков, причинную связь между ними, которая привела к заливу квартиры, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильным заключениям, что нанесенный истцу вред подлежит возмещению ответчиками.

Ответчики не опровергли надлежащими и допустимыми доказательствами свою вину в заливе квартиры истца, ходатайства о проведении соответствующих судебных экспертиз, в частности на предмет определения причин залива квартиры истца, не заявляли и не предоставили иных доказательств относительно размера нанесенного истцу имущественного вреда, хотя это является их процессуальной обязанностью, поскольку в спорных правоотношениях действует презумпция вины лица, нанесшего вред.

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