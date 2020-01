США вводят против производственного, текстильного, горнодобывающего секторов иранской экономики и отдельных лиц санкции, анонсированные Дональдом Трампом после ракетного удара по американским базам в Ираке. Об этом передает "Интерфакс".

10 января министр финансов США Стивен Мнучин пояснил, что ограничительные меры вводятся на основании указа Трампа.

"Первым делом, президент издал указ, дающий право вводить санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильная отрасль и горнодобывающая", - сказал он.

Мнучин также объявил о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трех базирующихся на Сейшельских островах организациях и одного судна, связанного с транспортировкой продукции. В частности, санкционные меры коснулись базирующейся в Пекине торговой компании Pamchel Trading Beijing Co. Ltd. С августа 2019 года она закупала стальные слябы у крупнейшего производителя стали на Ближнем Востоке - иранской Esfahan Mobarakeh Steel Company, которая также попала под санкции.

Кроме того, под санкциями оказались компании Saba Steel, Hormozgan Steel Company, Oxin Steel Company, Khorasan Steel Company, South Kaveh Steel Company, Iran Alloy Steel Company, Golgohar Mining and Industrial Company, Chadormalu Mining and Industrial Company, Arfa Iron and Steel Company, Khouzestan Steel Company и Iranian Ghadir Iron & Steel Co.

В санкционный список внесены и компании по производству алюминия и меди в Иране: Iran Aluminum Company, Al-Mahdi Aluminum Corporation, National Iranian Copper Industries, Khalagh Tadbir Pars Co.

По словам министра, под санкции попали 8 высокопоставленных представителей иранских властей, имевших отношение к ракетному обстрелу Ирака. Это секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани, командующий ополчением "Басидж" бригадный генерал Голямреза Солеймани, секретарь совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи, командир "Корпуса стражей Исламской революции" Мохаммад Реза Нагди.

Санкции вводятся и против двух влиятельных командиров ВС Ирана: заместителя начальника генштаба бригадного генерала Мохаммада-Резы Аштиани и бригадного генерала Али Абдоллахи.

Еще два человека, оказавшихся под санкциями, - это ответственный за вопросы безопасности сотрудник администрации руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Асгар Хеджази, а также один из советников аятоллы Мохсен Куми.

По мнению Трампа, новые санкции негативно повлияют на иранскую экономику.

"Я издал указ, предполагающий введение санкций... Этот указ окажет серьезное влияние на экономику Ирана, позволяя вводить мощные вторичные санкции в отношении иностранных финансовых институтов", - отметил президент США.

Он пообещал, что карательные экономические меры будут действовать до тех пор, пока "иранский режим не изменит свое поведение".

Напомним, Иран атаковал военные базы США в Ираке 8 января.

А вчера, 9 января, Трамп объявил, что санкции против Тегерана уже действуют.