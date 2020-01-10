Приоритетными версиями авиакатастрофы самолета МАУ в Иране для СБУ являются совершение террористического акта и попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса. Об этом во время заседания специальной рабочей группы спецслужбы в пятницу заявил руководитель СБУ Иван Баканов.

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", - сказал Баканов.

Сообщается, что СБУ тщательно анализирует и изучает версии теракта. "Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", - заявил Баканов.

Глава ведомства напомнил, что была сформирована отдельная следственная группа украинской спецслужбы, которая сейчас проводит работы в Иране. Отдельно Иван Баканов призвал граждан осторожно относиться к распространению фейков о трагедии.

Напомним, что канадский премьер-министр Трюдо заявил, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой.

Перед этим американский лидер Дональд Трамп завил, что сомневается в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Премьер Британии Борис Джонсон добавил, что ракета, которой, вероятно, сбили самолет, была класса "земля-воздух".

Ранее "Страна" писала, что Украина запретила полеты в Ирак и Иран до конца расследования катастрофы МАУ.