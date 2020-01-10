Заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем подсчитал, сколько денег было украдено из его ведомства за последние 10 лет. Пост на эту тему он опубликовал в Facebook.

"Миллиард гривен. Почти столько украли в "Укроборонпроме" за последние 10 лет. Это около 300 000 гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам. Одно уголовное производство еженедельно. Столько в среднем открывали дел в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования. На данный момент расследованием этих дел заняты все правоохранительные органы страны", - констатировал экс-нардеп.

Фото: Facebook/ Mustafanayyem

Найем полагает, что реальные объемы краж больше, так как не все официально фиксируются.

При этом руководство концерна инициировали только половину уголовных дел (251). В последние полгода были инициированы производства, в которых фигурируют бывшие руководители оборонного Комитета Рады, действовавшие в преступном сговоре с чиновниками Минобороны.

Скриншот: Facebook/ Mustafanayyem

В конце Найем выразил надежду, что в будущем не окажется места "такой ужасной статистике".

Напомним, сотрудником коррумпированного ведомства экс-депутат и журналист стал в конце ноября. В "Укроборонпроме" он получает 310 тысяч зарплаты в месяц.