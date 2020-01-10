В Украине приняли новые правила вручения повесток. Соответствующее правительственное постановление вступит в силу со дня его опубликования, сообщает Юрлига.



Правила предоставления услуг почтовой связи дополнены пунктами 99-1 и 99-2 такого содержания:

"99-1. Заказные письма с отметкой "Судебная повестка", адресованные физическим лицам, во время доставки по указанному адресу вручаются лично адресату, а в случае его отсутствия - кому-либо из совершеннолетних членов его семьи, проживающих вместе с ним. В случае отсутствия адресата (кого-либо из совершеннолетних членов его семьи) по указанному на заказном письме адресу работник почтовой связи информирует адресата по номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящику уведомление о поступлении заказного письма с отметкой "Судебная повестка". Если в течение трех рабочих дней после информирования адресат не появился за получением заказного письма с отметкой "Судебная повестка", работник почтовой связи делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", что удостоверяется подписью с проставлением отпечатка календарного штемпеля и не позже, чем в течение следующего рабочего дня возвращает его в суд.

99-2. Рекомендованные почтовые отправления с отметкой "Судебная повестка", адресованные юридическим лицам, во время доставки по указанному адресу вручаются представителю юридического лица, уполномоченному на получение почты, под роспись. В случае отсутствия адресата по указанному на заказном письме адресу работник почтовой связи делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", удостоверяя подпись с проставлением отпечатка календарного штемпеля и не позже, чем в течение следующего рабочего дня возвращает его в суд".

Ранее "Страна" писала, что законопроект о медиа могут принять в годовщину "диктаторских законов".

Также мы рассказывали, что в Украине вступил в силу закон о разоблачителях, которые будут бороться с коррупцией.