В Киеве избрали меру пресечения группе людей, которые подозреваются в убийстве мужчины на Троещине. Так, одного человека взяли под стражу, четырех отправили под домашний арест.

Об этом информирует пресс-служба киевской прокуратуры.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №3 судом избрана мера пресечения группе лиц, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине, от которых последний скончался на месте", - говорится в сообщении.

Фото: Прокуратура города Киева

Известно, что в 1:00 ночи 7 января 2020 года группа из 5 человек, двое из которых являются несовершеннолетними, встретили на улице Маяковского 43-летнего мужчину, с которым вступили в конфликт.

В ходе инцидента указанные лица начали наносить удары потерпевшему руками, ногами и палкой, в результате чего мужчина скончался на месте.

Фото: Прокуратура города Киева

Сообщается, что сейчас всем членам группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и Деснянским районным судом города Киева к 4 членам группы применена мера пресечения в виде домашнего ареста, одного - взяли под стражу.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

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