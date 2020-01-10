Украина запретила всем национальным авиаперевозчикам выполнять полеты в Ирак и Иран до конца расследования авиакатастрофы украинского лайнера под Тегераном.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве 10 января.

"Мы до конца расследование запретили нашим национальным перевозчикам осуществлять полеты в Иран и Ирак", - сказал Пристайко. По его словам, сейчас МИД не рекомендует украинцам полеты в Иран.

Однако министр отметил, что это не означает, что украинские граждане не могут посещать Иран в случае такой необходимости.

Напомним, что канадский премьер-министр Трюдо заявил, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой.

Перед этим американский лидер Дональд Трамп завил, что сомневается в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Премьер Британии Борис Джонсон добавил, что ракета, которой, вероятно, сбили самолет, была класса "земля-воздух". С их версиями согласился и премьер Австралии.

Ранее "Страна" писала, что о запрете полетов в Иран и Ирак объявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Также глава правительства объявил о начале внеплановых проверок в МАУ и других авиакомпаниях