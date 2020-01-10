В пятницу, 10 января, в Киеве на улице Марины Цветаевой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и двух автомобилей. Об этом на своей странице в Facebook сообщает сообщество "ДТП Киев".

По сообщению в социальной сети, мужчина выбежал на красный для пешеходов свет, в результате этого попал под машину. А после столкновения автомобиль, который сбил пешехода, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим транспортным средством.

"Свидетели добавляют, что мужчина не подает признаков жизни ... надеемся - ошибаются", - добавляет автор поста.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что в Киеве Lexus с семьей, которая вернулась из Дубая, протаранил автобус с пассажирами, в результате происшествия есть пострадавшие.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге нетрезвая женщина за рулем авто совершила смертельный наезд на двоих пешеходов, после чего бросила машину и скрылась с места происшествия.