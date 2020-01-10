Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве 10 января заявил, что пока нет оснований полагать, что причиной авиакатастрофы под Тегераном был террористический акт.

"Глава МИД Украины заявил, что на данный момент нет оснований говорить о теракте как причине крушения Boeing в Иране", - передают СМИ слова руководителя внешнеполитического ведомства.

Видео: Facebook/ president.gov.ua

Ранее "Страна" цитировала слова главы Министерства о том, что иранская сторона обеспечила украинской комиссии полный доступ к материалам расследования, месту крушения лайнера МАУ и черным ящикам.

Кроме того, Пристайко не подтвердил, что фрагменты лайнера сгребали бульдозерами.

Мы также писали, что в версии о ракетном ударе по украинскому самолету сомневается Еврокомиссия.