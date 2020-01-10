Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве 10 января заявил, что Иран всячески содействует работе украинской межведомственной комиссии в расследовании причин авиакатастрофы под Тегераном. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

По словам Пристайко, иранская сторона обеспечила полный доступ украинской делегации как к материалам расследования, так к месту крушения и черным ящикам.

"Мы получили доступ как к деталям самолета, к месту падения… Сейчас наша команда получила доступ и к черным ящикам. Мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Также мы получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами", - сказал министр.

Министр добавил, что ни одна из версий причин крушения не отбрасывается. Расследование продолжается.

Ранее "Страна" публиковала новое видео возможного момента ракетного удара по украинскому лайнеру в небе над Ираном.

Мы также приводили мнение французского эксперта, который считает: невозможно утверждать, что украинский Boeing у Тегерана сбила иранская ракета.