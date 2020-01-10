Украинские специалисты, которые работают в районе крушения пассажирского авиалайнера Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" близ Тегерана (Иран) не подтверждают информацию о том, что местные власти убирают обломки на месте катастрофы бульдозерами.

Об этом сказал на брифинге глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"На месте (падения обломков - Ред.) действительно проходят работы. Помимо того, что идет очистка, к сожалению, остатки самолета разбросало на достаточно большую территорию, включая определенный населенный пункт. У людей есть доступ, будем говорить честно, и к фрагментам самолета, и даже к тому, что может быть определено, как фрагменты тел. Мы сейчас смогли, с помощью иранской стороны, убрать всё лишнее. То, что там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии", - сказал Пристайко.

При этом он подчеркнул, что ввиду того, что площадь разлета обломков очень большая, и украинские эксперты работают в основном районе их нахождения.

Кроме того, министр ответил, то ни одна из версий крушения не отбрасывается, а расследование продолжается. Также Пристайко призвал всех снизить градус спекуляций.

Ранее "Страна" рассказывала, как бульдозерами собирают обломки с места катастрофы украинского лайнера.

Также мы рассказывали, что у Рябошапки попросили "бывших прокуроров без юридического образования" не обсуждать крушение самолета МАУ.