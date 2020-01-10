Опубликовано новое видео возможного момента ракетного удара по украинскому Боингу в Иране.

Нариман Гариб, который вчера опубликовал первое видео с момента взрыва, дает еще одно. Тут самолет летит объятый пламенем. Причем, если сравнивать с видео, опубликованным сразу после катастрофы, пламя намного сильнее. Возможно, съемка осуществлялась с более близкого расстояния. Также, если сравнивать со вчерашним видео, заметно, что самолёт на вчерашнем видео загорелся не сразу. На сегодняшнем же он падает в огне.

Напомним, американский телеканал сообщил о двух пусках ракет Ирана по украинскому Боингу.

Тем временем в Иране назвали версию США о пуске ракет по украинскому Боингу нелогичной и ненаучной.

У украинских экспертов пока нет базовой версии крушения "Боинга" в Иране. В СНБО назвали сразу семь версий крушения лайнера МАУ в Иране. Три из них - секретные.