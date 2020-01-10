На сайте президента Украины появилась петиция, автор которой призывает в случае подтверждения версии о крушении самолета МАУ из-за удара ракетой объявить войну Ирану.

Петиция была зарегистрирована 9 января под названием "Акт внешней агрессии против государства Украина! Международное расследование крушения украинского авиалайнера". Ее инициатором является учредитель всеукраинского делового журнала "Business компаньон" и блогер Игорь Бразовский.



Скриншот: petition.president.gov.ua

В петиции говорится, что если международная комиссия установит внешнее воздействие на самолет (а именно поражение иранскими ПВО), нужно признать ракетный удар актом внешней агрессии против Украины. Затем автор предлагает Зеленскому поручить СНБО Украины подготовить план адекватного ответа (экономического и, возможно, военного) на агрессию.

Пока петиция набрала всего 17 голосов из 25 тысяч необходимых.

Ранее "Страна" приводила советы, данные Зеленскому Петром Порошенко в связи с крушением украинского самолета в Иране.

Также мы писали о заявлении Европейской комиссии, которая не видит убедительных доказательств ракетного удара по украинскому лайнеру.