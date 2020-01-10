Европейская комиссия заявила, что на данном этапе расследования катастрофы самолета МАУ под Тегераном нет убедительных доказательств касательно причины падения украинского лайнера.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды", со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии во время пресс-конференции в Брюсселе.

"На данном этапе нет убедительных доказательств о причине инцидента и мы до сих пор ждем результатов расследования, которое продолжается", - сказал европейский представитель, добавив, что комиссия ожидает проведения расследования в соответствии со всеми международными правилами.

Представитель комиссии уклонился от ответа на вопрос о том, верит ли Еврокомиссия в то, что Иран способен провести независимое расследование, лишь заявив, что Брюссель на это надеется.

"Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет их соблюдать", - сказал представитель ЕК.

Европейский чиновник добавил, что Европейская комиссия готова предоставить любую необходимую помощь странам, которые проводят расследование.

"Чрезвычайно важно для нас обеспечить безопасность наших пассажиров, безопасность граждан ЕС, которые используют самолеты, летящие из и в Евросоюз", - подытожил представитель Еврокомиссии.

Напомним, что самолет МАУ рейса Тегеран - Киев упал вскоре после взлета 8 января. Погибли все, кто были на борту - 176 человек. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

После этого власти Ирана заявили, что не будут передавать самолетостроительной компании Boeing черные ящики, найденные на месте крушения украинского самолета компании МАУ.

Позже Тегеран заявил, что не отказывался от возможной передачи черных ящиков компании Boeing и что сообщения СМИ об этом не соответствуют действительности.

Ранее канадский премьер-министр Трюдо заявил, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой.

Перед этим американский лидер Дональд Трамп завил, что сомневается в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Премьер Британии Борис Джонсон добавил, что ракета, которой, вероятно, сбили самолет, была класса "земля-воздух". С их версиями согласился и премьер Австралии.