Эксперт по военным вопросам, бывший глава французской военной миссии в ООН генерал Доминик Транко разъяснил французскую точку зрения по поводу крушения самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране в интервью изданию RFI.

Он сообщил, что сейчас в информационном пространстве есть две информации по поводу того, что самолет сбили ракетой. Американская разведслужба говорит, что данные спутников позволили увидеть выстрел ракеты в момент, когда самолет был сбит. Кроме этого, сейчас в появилось видео, на котором виден этот выстрел.

"Что касается данных спутников наблюдения, то вероятно, что американцы не передают нам всех данных, часть из которых засекречена. Что же касается видео, то мне оно кажется подозрительным, поскольку авторы его не известны, как не известна и геолокация. Поэтому определить, что речь идеи именно о ракете, выпущенной во время пролета самолета, невозможно", - объясняет эксперт.

Он заявил, что пока не проведено настоящее расследование и не были расшифрованы записи черных ящиков, очень трудно что-либо утверждать.

Также генерал Трюдо объяснил, что обычно ракеты нацелены на горячие объекты, как реакторы самолета. В этом случае ракета может взорваться рядом с двигателем и его поджечь.

"Согласно данным Ирана, после начала пожара на борту самолет начал поворачивать в обратную сторону. Однако никаких переговоров в этот момент между пилотами и наземными диспетчерами не было. Это кажется странным. Готовы ли иранцы быть до конца честными в этом расследовании. То, что самолет решил повернуть обратно, не предупредив диспетчеров, кажется нереальным", - отмечает военный.

Он говорит, что версия с ракетой возможна, в случае, если иранцы мобилизовали все свои ПВО, опасаясь ответа США на бомбардировки своих военных баз в Ираке. Но если ракета была выпущена по самолету случайно, это могло произойти так:

"Процедура запуска ракет следующая: определяются авиационные коридоры для самолетов, которые распределяются на вражеские и дружеские. На радарах все гражданские самолеты отмечены специально. Поэтому возникает вопрос: почему гражданский самолет был определен как вражеская цель? Может, потому, что он поменял траекторию. Видя самолет, который находится в небе над столицей и на очень низкой высоте, вполне возможно, что у кого-то не выдержали нервы", - поделился предположением Трюдо.

Напомним, что в Еврокомиссии назвали обвинения Ирана в обстреле украинского самолета неубедительными.

Также мы рассказывали, что премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой "земля-воздух", а еще позже в США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ.

Иран заявил, что 10 января оценит состояние черных ящиков с самолета МАУ, и если обнаружит повреждения, которые могут помешать проанализировать информацию, обратится за помощью к другим странам.