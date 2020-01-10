Государственный секретарь США Майк Помпео, который посоветовал Трампу убить иранского генерала Сулеймани, заявил, что Штаты считают вероятным, что украинский самолет сбил Иран.

"Мы полагаем, что это вероятно, что этот самолет был сбит иранской ракетой. Прежде чем мы придем к окончательному выводу, мы хотим, чтобы следователи провели расследование. Важно добраться до сути этого", - заявил Помпео на брифинге.

При этом Помпео подчеркнул, что "ответные меры будут приняты, когда расследование будет завершено".

Глава Госдепа добавил, что США не хотят войны с Ираном: "Президент (Трамп - Ред.) сказал, что мы не хотим войны, мы хотим, чтобы Иран вел себя, как нормальная страна".

Ранее канадский премьер-министр Трюдо заявил, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой.

Перед этим американский лидер Дональд Трамп завил, что сомневается в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Премьер Британии Борис Джонсон добавил, что ракета, которой, вероятно, сбили самолет, была класса "земля-воздух". С их версиями согласился и премьер Австралии.

Напомним, что самолет МАУ рейса Тегеран - Киев упал вскоре после взлета 8 января. Погибли все, кто были на борту - 176 человек. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.