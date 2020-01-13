В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Новый год по старому стилю. Традиции переплелись с народным праздником, который называют Щедрый вечер или Маланка. Раньше 13 января молодежь ходила по селу и щедровала. А рано утром 14 января мужчины посевали в домах. Рассказываем о традициях праздника.

Старый новый год

Сегодня ночью наступит новый год по юлианскому календарю. Украина перешла на более точный григорианский с 1918 года.

По юлианскому продолжают отмечать церковные праздники. Также до сих пор сохранилась традиция отмечать новый год по старому стилю.

Кстати, до 1700 года летоисчисление нового гражданского и церковного года начиналось в сентябре. А затем Петр I ввел порядок отмечать новый год в январе.

Старый новый год - светский праздник, но на него наложились народные и церковные праздники этого дня.

Щедрование

Как и на Рождество, в Щедрый вечер, готовили кутью, правда, уже щедрую с маслом и молоком, поскольку пост прошел. Молодежь ходила по селу и щедровала. Обычай похожий на колядование. Но главными персонажами шествия становились Василь и Маланка. Эти персонажи перекочевали в народную традицию из церковного календаря. 13 января отмечается день преподобной Мелании, а 14 января - Васильев день.

Обычно на роль Маланки выбирали парня. Его наряжали в женскую одежду, подводили брови углем, румянили щеки. Ряженый обнимал и целовал окружающих, оставляя на их щеках следы "народной косметики". Также в толе щедровальников были цыгане, коза, журавль. С наступлением темноты они обходили дома, заходили по приглашению хозяев и пели щедривки с пожеланием благополучия в этом году.

За это их благодарили деньгами или продуктами - колбасой, сладостями, салом, пирогами.

Кстати, считалось, что в эту ночь животные могут разговаривать и если с ними плохо обращались хозяева - они могли пожаловаться Богу. Поэтому в этот день за скотиной ухаживали особо тщательно.

Девушки в ночь на 14 января гадали на женихов - бросали сапожки за ворота, спрашивали прохожих мужчин, как их зовут, лили воск в воду или пытались вытащить один из перстней из крупы.

Посевание

На следующее утро мужчины и мальчики проходили по домам и посевали - рассыпали зерно, приговаривая пожелания хозяевам - в первую очередь шли к родным, крестным, потом к соседям. Считалось, что это принесет хороший урожай и приплод скота. А первый посевающий принесет в дом счастье и благополучие, поэтому его одаривали деньгами и гостинцами.