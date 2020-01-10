Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к представителям новой власти, в котором дал свои ценные рекомендации в связи с усилившейся напряженностью на Ближнем Востоке и крушением украинского самолета в Иране. Ролик опубликован в Facebook политика.

По словам Порошенко, события в Иране больно ударили по Украине. Он считает, что за все время после выборов власть впервые столкнулась с кризисом такого масштаба. Поэтому позволили себе несколько советов.

Во-первых лидер "Европейской солидарности" призывает доверять разведданным "наших стратегических партнеров" по поводу авиакатастрофы.

"Не зря еще несколько лет назад нашей команде удалось договориться с ними о таком обмене", - не упустил случая похвалить себя Порошенко.

Он полагает, что расследовать трагедию должна совместная межгосударственная комиссия. Однако допускать в нее Россию категорически не рекомендует.

Также Порошенко предложил:

инициировать созыв спецзаседания Совбеза ООН для обсуждения ситуации вокруг катастрофы;

немедленно направить в Иран спецпредставителя президента для политической координации действий со всеми заинтересованными сторонами;

срочно применить существующие механизмы структур НАТО и ЕС.

Порошенко также отметил, что сегодня речь идет не о репутации конкретной авиакомпании, а о защите национальных интересов и имидже Украины.

Как писала "Страна", еще до активного обсуждения версии о поражении самолета иранской ракетой на этой версии крушения самолета настаивала партия Порошенко "Европейская солидарность".

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