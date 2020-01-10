Созывай Совбез, доверяй Западу, не допускай Россию. Порошенко дал советы Зеленскому по катастрофе самолёта
Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к представителям новой власти, в котором дал свои ценные рекомендации в связи с усилившейся напряженностью на Ближнем Востоке и крушением украинского самолета в Иране. Ролик опубликован в Facebook политика.
По словам Порошенко, события в Иране больно ударили по Украине. Он считает, что за все время после выборов власть впервые столкнулась с кризисом такого масштаба. Поэтому позволили себе несколько советов.
Во-первых лидер "Европейской солидарности" призывает доверять разведданным "наших стратегических партнеров" по поводу авиакатастрофы.
"Не зря еще несколько лет назад нашей команде удалось договориться с ними о таком обмене", - не упустил случая похвалить себя Порошенко.
Он полагает, что расследовать трагедию должна совместная межгосударственная комиссия. Однако допускать в нее Россию категорически не рекомендует.
Также Порошенко предложил:
- инициировать созыв спецзаседания Совбеза ООН для обсуждения ситуации вокруг катастрофы;
- немедленно направить в Иран спецпредставителя президента для политической координации действий со всеми заинтересованными сторонами;
- срочно применить существующие механизмы структур НАТО и ЕС.
Порошенко также отметил, что сегодня речь идет не о репутации конкретной авиакомпании, а о защите национальных интересов и имидже Украины.
Как писала "Страна", еще до активного обсуждения версии о поражении самолета иранской ракетой на этой версии крушения самолета настаивала партия Порошенко "Европейская солидарность".
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