Перед крушением самолета в Иране было много негативных примет и знаков для членов экипажа самолета МАУ. Так, они сфотографировались перед полетом, чего делать не стоит по примете. Об этом рассказала вдова погибшего командира экипажа самолета МАУ, Екатерина Гапоненко в интервью "Стране".

Она поделилась, что самой младшей дочке командира экипажа снились сны, что папу убили. Также дома у семьи остановились часы.

"Еще ему подарили наручные часы на 50-летие. Совсем недавно, 20 декабря, он отметил юбилей 50 лет – часы же не дарят" - поделилась вдова.

Кроме того, пилоты сделали совместное фото перед рейсом, а у пилотов есть примета о том, что нельзя делать фотографию перед вылетом.

"Нельзя перед рейсом делать совместные фото. После рейса – пожалуйста. А они в Иране перед вылетом сделали совместное фото. Я вчера на брифинге задавала этот вопрос: как мой супруг согласился на такую фотографию?! И кто автор этого фото? И с какой целью было сделано это фото?" - рассказала жена погибшего.

Фото из открытых источников

Речь идет о совместной фотографии экипажа самолета МАУ. Фото было сделано на выходе из отеля в Тегеране, где они отдыхали перед своим последним полетом. Снимок обнародовала коллега погибших членов экипажа, бортпроводница Юлия.

Ранее "Страна" писала о том, что на встрече с Зеленским родным погибших в авиакатастрофе МАУ не назвали сумму компенсации.

Также мы рассказывали, что в Еврокомиссии назвали обвинения Ирана в обстреле украинского самолета неубедительными.