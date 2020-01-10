Профессиональная футбольная лига отправила Комитету федерации футбола Испании отчет об оскорблениях в адрес украинского футболиста Романа Зозули на двух матчах Ла Лиги. Информация появилась на сайте чемпионата.

В отчете сообщается, что были зафиксированы еще два эпизода оскорбительных скандирований на трибунах в адрес украинского форварда.

Первый случай произошел 22 декабря во время поединка 18-го тура Ла Лиги между "Осасуной" и "Реалом Сосьедад" (3:4).

На шестой минуте порядка 400 фанатов хозяев на южном ярусе скандировали: "Ты нацист, Зозуля, ты нацист".

Похожая ситуация произошла на игре "Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 5 января. 800 болельщиков хозяев на 13-й минуте также скандировали те же слова. Стоит отметить что матчи не были остановлены.

Напомним, в первый раз из-за оскорбительных выкриков в адрес Романа Зозули был прекращен матч Райо Вальекано - Альбасете. После перерыва гости отказались выходить на поле.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал футболиста Зозулю, которого в Испании назвали нацистом. "Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!", - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее "Страна" разобралась, за что Зозуле испанские болельщики кричали "нацист".