Задолженность перед врачами по зарплате в регионах - кредиторская, которую сформировали предыдущие главы госадминистраций.

Об этом заявила врио главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в 2020 году в НСЗУ собираются изменить подход.

"Медучреждения все свои бюджеты будут знать наперед, и эта информация будет публичной. Соответственно, сразу будет видно, какой уровень обязательств у НСЗУ по конкретному медицинскому учреждению и правила изменения этих обязательств", - объяснила Мовчан.

Кроме того, чиновница сообщила, что в 2020 году будет несколько механизмов финансирования медицинских услуг.

"Для создания правильного взаимоотношения между заказчиком (НСЗУ) и исполнителем (клиникой) нужна целая палитра механизмов оплаты. Например, для первичной помощи это капитационная ставка, для "скорой помощи" - глобальный бюджет. В специализированной медицине это комбинация глобального бюджета и оплаты за факт госпитализации (по системе диагностически родственных групп (ДРГ). Оплата по ДРГ позволяет справедливо распределять деньги в зависимости от уровня сложности проведенного лечения",- сказала Мовчан.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабинет министров решил, как изменится зарплата работников госорганов в новом году.

Также мы сообщали, что глава "Укрпочты" Смелянский в 2020 году ежемесячно будет получать почти 2 миллиона зарплаты.