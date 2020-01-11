В пятницу, 10 января, Могилевский областной суд в Беларуст приговорил к смертной казни двух братьев Илью Костина и Станислава Костина, признанных виновными в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает местный правозащитный центр Весна.

В апреле прошлого года в частном доме в Черикове во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 47-летней хозяйки. На трупе были многочисленные ножевые ранения. По горячим следам были установлены личности подозреваемых в убийстве: ими оказались два ранее судимых брата, 19 и 21 лет, которые накануне поругались с учительницей.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2019 году в Белоруссии было вынесено три смертных приговора и совершено три казни. Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

Напомним, что Лукашенко объяснил, что отменить смертную казнь ему не позволят белорусы.

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