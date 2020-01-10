В пятницу, 10 января курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 23,9450 грн с 24,1075 грн за доллар. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков.

К завершению торгов котировки составили 23,935-23,955 грн за американскую валюту, тогда как НБУ на 11 января установил официальный курс национальной валюты 23,9677 грн за доллар.

По данным Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 10 января укрепился до 23,98 грн с 24,11 грн за доллар.

Согласно информации НБУ курс евро на завтра закрепился на отметке 26,5874 гривен, а за 10 российских рублей нужно будет отдать 3,9076 грн.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 11 января 2020 года.

USD 1 доллар США - 23,9677 грн

EUR 1 евро - 26,5874 грн

RUB 10 российских рублей - 3,9076 грн

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 8 января составил 341 млн в долларовом эквиваленте в том числе $313,1 млн.

Ранее "Страна" писала, что Украина должна вернуть МВФ 1,4 миллиарда долларов в 2020 году.

Также мы сообщали, что министр экономики Милованов заявил, что не может угадать курс доллара на этот год.