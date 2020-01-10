Под Ровно от коклюша умер младенец, которому родители отказались делать прививку
От коклюша в Ровенской области скончался месячный младенец. Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья в Facebook.
В сообщении говорится, что мальчик не был вакцинирован по возрасту. Остальные пятеро детей в семье малыша тоже не были привиты против коклюша по отказу родителей.
Специалисты провели эпидрасследование, обследовав 18 чел., из них 13 детей. У матери ребенка выявлена коклюшная палочка. Клинических признаков заболевания коклюшем не было. Ей назначено соответствующее лечение.
В Украине за январь-ноябрь 2019 года плановые прививки против дифтерии, коклюша и столбняка получили 74% детей.
Фото: facebook.com
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