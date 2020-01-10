Несмотря на холодное время года жизнь в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике кипит. На Facebook-странице организации опубликовали красочные снимки зимней природы.

На одном из фото из-под снега, который в этом сезоне - большая редкость практически во всех регионах Украины, выбивается трава.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Еще на одной фотографии в кадр попал лось. Он безбоязненно с любопытством рассматривает фотографа.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

На третьем снимке красуется орлан-белохвост. Это один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии: размах его крыльев достигает 2,5 м. Характерная примета птицы - белый хвост у взрослых особей (у молодых птиц окраска хвоста бурая). За это орлан и получил свое название.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Ранее "Страна" публиковала подборку видео с фотоловушек заповедника, снимавших днем и ночью на открытой поляне.

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