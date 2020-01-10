В Чернобыльском заповеднике показали выпавший снег и огромного лося с орланом
Несмотря на холодное время года жизнь в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике кипит. На Facebook-странице организации опубликовали красочные снимки зимней природы.
На одном из фото из-под снега, который в этом сезоне - большая редкость практически во всех регионах Украины, выбивается трава.
Фото: Facebook/ zapovidnyk2018
Еще на одной фотографии в кадр попал лось. Он безбоязненно с любопытством рассматривает фотографа.
Фото: Facebook/ zapovidnyk2018
На третьем снимке красуется орлан-белохвост. Это один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии: размах его крыльев достигает 2,5 м. Характерная примета птицы - белый хвост у взрослых особей (у молодых птиц окраска хвоста бурая). За это орлан и получил свое название.
Фото: Facebook/ zapovidnyk2018
Ранее "Страна" публиковала подборку видео с фотоловушек заповедника, снимавших днем и ночью на открытой поляне.
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