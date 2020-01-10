В подвале на Оболони киевский сантехник обнаружил три трупа. Фото
Сегодня, 10 января, в подвале дома на Оболони в Киеве сантехник обнаружил тела трех мужчин без признаков жизни.
Об этом информирует пресс-центр киевской Нацполиции.
Сообщается, что в 11:30 в Оболонское управленин полиции поступило сообщение о том, что в подвале дома на улице Маршала Малиновского обнаружены тела трех мужчин. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы полиции, судмедэксперт и представители других профильных служб.
Фото: Нацполиция
Стражи порядка заявили, что экспертиза не выявила на телах погибших признаков насильственной смерти. Окончательные причины происшествия установит судебно-медицинская экспертиза.
"Собранные материалы по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.", - говорится в сообщении.
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