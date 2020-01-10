В матче 26-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Белым Барсом" и "Кременчугом" (4:10) был поставлен уникальный в украинском хоккее рекорд.

Защитник "барсов" Владимир Алексюк забросил самую быструю шайбу в истории Украинской хоккейной лиги, забив гол от синей линии в ворота Вячеслава Новицкого уже на 11-й секунде противостояния.

Видео: Youtube/ УХЛ

Напомним, что предыдущий рекорд был поставлен в январе 2017 года, когда в матче между "Кривбассом" и "Дженералз", когда на 13 секунде матча отличился Андрей Татаренко.

Ранее "Страна" публиковало зрелищное видео серии буллитов в матче между "Донбассом" и "Кременчуком".

Также мы писали, что президенты спортивных федераций Украины по таким олимпийским видам спорта как регби, хоккей, баскетбол, бокс и легкая атлетика обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за того, что страна прекратила выделять деньги для их деятельности.