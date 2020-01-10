В субботу, 11 января, почти всю Украину накроет дождем. И только в Одесской и Херсонской областях выглянет солнце. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Небольшой дождь и мокрый снег ожидается днем в восточных регионах и в Сумской област. На остальной территории - умеренные осадки.

Ночью и утром в Украине, кроме западной части, местами туман. На дорогах - гололедица (кроме южных и центральных областей).

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м / с.

Температура ночью от +3 до -2 градусов. В Карпатах прогнозируют 3-8 градусов мороза. Днем +1-6, в южной части местами +7-9.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Карпаты засыпало метровым слоем снега.

Также мы сообщали, что синоптики обещают Украине в 2020 году резкие перепады температур, ураганы и наводнения.