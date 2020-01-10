Главный редактор сайта Цензор.нет описал, как на месте катастрофы украинского лайнера под Тегераном происходит сбор обломков: их неорганизованно сгребают тяжелой техникой. Пост на эту тему он разместил в своем Facebook, ссылаясь на источник из межведомственной комиссии по расследованию трагедии.

"Второй день находимся на месте катастрофы. Одна группа выехала в центр управления воздушным движением Ирана, чтобы получить наконец доступ к записи работы радиолокаторов. Вторая группа находится на площадке сбора обломков самолета... Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. На месте катастрофы находится толпа разных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и уносят фрагменты самолета, такое нельзя контролировать", - цитирует автор поста свой источник.

Собранные бульдозером фрагменты сбрасываются без всякого порядка на свалку деталей, из которых экспертам надо их извлекать и выкладывать остатки корпуса. При сгребании невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации.

Скриншот: Facebook/ butusov.yuriy

"Было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать. Как доказать, например, характер взрыва, если на фрагментах корпуса уже сейчас могут быть нанесены новые повреждения бульдозером? Иранцы грамотные образованные люди, они не могут это не понимать", - удивляется информатор.

Он также сообщил, что к 12:00 10 января экспертам не предоставили фрагменты носовой части лайнера и кабины пилотов. Нет также пассажирских кресел.

"Мы не понимаем, нам не показывают кабину, потому что изучают что-то сами, или потому что она полностью уничтожена взрывом? На данный момент нам не представили ни одного доказательства версии, которую выдвинул первоначально Иран - о технических причинах происшествия", - резюмировал член комиссии.

Фото: Facebook/ butusov.yuriy

Автор поста добавляет к выводам о небрежном сборе улик, что Иран не предоставил записи радара, из которых было бы ясно, что самолет разворачивался к аэропорту. Также нет записей разговоров пилотов с диспетчерами.

Кроме того, журналист ставит вопросы: какие ЗРК находились у аэропорта в ночь крушения? кто и зачем вел с земли съемку на телефон момента взрыва самолета? была ли атака на лайнер случайной ошибкой или намеренным актом террора?

Как писала "Страна", ранее о сборе обломков самолета МАУ бульдозером рассказал в своем Twitter основатель международной группы Bellingcat Элиот Хиггинс.

Также мы сообщали, что сегодня в Иране вскроют черные ящики потерпевшего крушения лайнера.