Родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране не рассказали, что будет с компенсацией.

Об этом рассказала вдова погибшего командира экипажа самолета МАУ, Екатерина Гапоненко в интервью "Стране".

На встрече с президентом Владимиром Зеленским остался невыясненным вопрос по поводу компенсации родственникам погибших. Если МАУ станут банкротами и они не успеют выплатить все компенсации семьям погибших, – кто будет финансовым наследником.

Участники встречи задали волнующий их вопрос президенту, но прямого ответа не получили.

"Владимир Александрович сказал, что со своей стороны он лично гарантирует проконтролировать выплату государственной части компенсации – моральной, материальной и так далее" - говорит вдова.

Также она рассказала, что сумму компенсации не назвали.

"Первоначально страховая выплатит 300 тысяч гривен. Это, я так поняла, на первое время, чтобы хоть как-то, хоть что-то... Пока неизвестно, кто берет на себя финансирование похорон", - сообщила женщина.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД России призвали не обвинять Иран в ракетной атаке на украинский Боинг.

Также мы рассказывали, что Иран полностью расчистил место падения самолета МАУ от обломков.