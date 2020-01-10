Ежемесячная зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году составит почти 1,9 млн гривен.

Об этом на своей странице в соцсети написала первый секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Лина Кущ со ссылкой на финансовый план компании.

"Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты будет получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек - должностной оклад, 693 843 гривны 00 копеек - ежемесячная премия, 456 502 гривны 00 копеек - другие выплаты, предусмотренные законодательством", - говорится в сообщении.

Также автор поста привела данные о росте зарплаты Смелянского за последние годы:

2018 - 571 966 гривен 70 копеек в месяц,

2019 - 1 427 666 гривен 70 копеек в месяц,

2020 - 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц.

"Таким образом, до конца 2020-го генеральный директор получит почти 22,5 миллиона гривен. Для сравнения: средняя зарплата рядовых работников предприятия в этом году вырастет на целых 815 гривен - до 6031 гривны 30 копеек", - написала Лина Кущ.

Фото: facebook.com

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