В Министерстве образования планируют создать профессию карьерного советника, который поможет старшеклассникам выбрать будущую профессию.

Об этом сообщила министр Анна Новосад в интервью РБК-Украина.

По мнению главы министерства, ученики часто выбирают не то, чем бы на самом деле хотели заниматься.

"Поэтому мы начинаем работать над профессиональной ориентацией в школах. В частности, хотим сделать введение в профессию, рассказывать о специальностях. Это должно быть неотъемлемой частью программы. И начинать надо где-то в шестом-девятом классе.", - заявила Новосад

Вышеперечисленные обязанности должны будут выполнять так называемые "карьерные советники". Сеть таких сотрудников будет призвана помогать с профессиональной ориентацией.

По словам министра, работодатели готовы приходить в школы и рассказывать о возможностях их профессий.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада ввела в вузах мотивационные письма для абитуриентов.

Также мы сообщали, что в Министерстве образования заговорили о сокращении числа высших учебных заведений.