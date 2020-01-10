На месте падения самолета МАУ в Иране уже практически ничего не осталось - иранские власти вывезли с территории все обломки.

Об этом сообщает корреспондент CBS News Элизабет Палмер.

Фото: CBS News

"Журналисты CBS только что посетили место падения самолета МАУ на западе от Тегерана. Девять утра по местному времени. По словам местных жителей, почти все обломки самолета были убраны вчера (9 января - Ред.). Сейчас место падения очищают от мусора", - написала журналист.

Скриншот: Twitter/ @elizapalmer

Позже корреспондентка добавила, что расчистка территории катастрофы не противоречит международному законодательству, а обломки от самолета перевозят в другое мест для того, чтобы там их осмотрели украинские эксперты.

"Иран убрал обломки рейса PS752 с места происшествия в течение 48 часов, но онb был собран в другом месте и находятся на рассмотрении украинских следователей", - заявила Палмер.

Напомним, что самолет МАУ рейса Тегеран - Киев упал вскоре после взлета 8 января. Погибли все, кто были на борту - 176 человек. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

После этого власти Ирана заявили, что не будут передавать самолетостроительной компании Boeing черные ящики, найденные на месте крушения украинского самолета компании МАУ.

Позже Тегеран заявил, что не отказывался от возможной передачи черных ящиков компании Boeing и что сообщения СМИ об этом не соответствуют действительности.

Ранее канадский премьер-министр Трюдо заявил, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой.

Перед этим американский лидер Дональд Трамп завил, что сомневается в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Премьер Британии Борис Джонсон добавил, что ракета, которой, вероятно, сбили самолет, была класса "земля-воздух". С их версиями согласился и премьер Австралии.

Однако в Иране заявили, что эта версия является "психологической манипуляцией США".