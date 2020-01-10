После того, как в Государственном бюро расследований объявили конкурс на кандидатов в заместители директора ведомства, выделив на это всего два рабочих дня и предупредив о конкурсе перед самым его началом, разгорелся скандал.

На конкурс выделили пять дней - с 30 декабря по 3 января, объявление разместили 29 декабря. При этом 30, 31 декабря и 1 января в Украине были выходными дни.

"Стране" стало известно, что один из участников конкурса - Константин Грицишин, о котором мы уже писали, подал заявление в Окружной административный суд Киева по поводу неправомерных действий ГБР и потребовал, в качестве меры обеспечения, остановить оглашение результатов конкурса до решения суда.

В заявлении он пишет, что 9 января 2020 лично обратился к конкурсной комиссии и подал необходимые документы для участия в конкурсе, но после принятия документов ему сообщили о том, что документы рассматривать не будут и он не допущен до конкурса.

Он заявляет, что такой порядок проведения конкурса незаконный, ведь по правилам информация о проведении конкурса для назначения на должности в Бюро должна быть на сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе.

"То есть, учитывая дату публикации объявления и процедуру проведения конкурса, установленную Порядком, последний день приема документов не может быть установлен ранее чем 21.01.2020" - пишет истец.

Фото: Страна

Ранее "Страна" писала, что в ГБР уже приходили люди, которые представлялимь будущими заместителями главы Госбюро когда конкурс еще не был проведен. Из-за этого уже было написано заявление о преступлении против нового и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой.