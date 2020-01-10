Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил о том, что оснований обвинять Иран в том, что его ракеты сбили украинский Boeing возле Тегерана на данном этапе нет, нужно провести расследование.

Об этом он сказал журналистам в пятницу по итогам встречи со своим японским коллегой Такэо Мори, передает ТАСС.



"Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы. Начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями", - сказал он в ответ.

Ранее "Страна" писала о том, что обломки самолета МАУ в Иране сгребают бульдозером, что очень усложняет расследование.

Также мы рассказывали, что премьер Канады заявил, что украинский Boeing случайно сбит иранской ракетой.





