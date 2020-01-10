В Европейской комиссии заявили, что на данном этапе расследования катастрофы самолета МАУ нет убедительных доказательств причины падения украинского самолета в Иране.

Об этом в пятницу на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии по просьбе журналистки прокомментировать озвученные премьером Канады данные о сбивании самолета иранской ракетой, передает Европейская правда.

"На данном этапе нет убедительных доказательств о причине инцидента и мы до сих пор ждем результатов расследования, которое продолжается", - сказал представитель комиссии, добавив, что комиссия ожидает проведения независимого расследования в соответствии с международными правилами.

При этом представитель комиссии не дал прямой ответ на вопрос, верит ли ЕК в способность Ирана провести независимое расследование, но отметил, что Брюссель на это надеется.

"Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет их соблюдать", - сказал представитель ЕК.

По его словам, Европейская комиссия готова предоставить любую необходимую помощь странам, которые проводят расследование.

"Чрезвычайно важно для нас обеспечить безопасность наших пассажиров, безопасность граждан ЕС, которые используют самолеты, летящие из и в Евросоюз", - резюмировал представитель ЕК.

Как известно, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой "земля-воздух", а еще позже в США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ.

Иран заявил, что 10 января оценит состояние черных ящиков с самолета МАУ, и если обнаружит повреждения, которые могут помешать проанализировать информацию, обратится за помощью к другим странам.

Как сообщалось, Иран пригласил США и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Тегеран также назвал неправдивыми обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".