Половина опрошеных украинцев украинцев в течение прошлого года хотя бы единожды пережили стрессовую ситуацию.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС). Его результаты были обнародованы на сайте института в пятницу.

"Количество тех, кто не пережил ни одной стрессовой ситуации, увеличилась на 11 процентных пунктов (было 38% в 2018-м, стало 49% – в 2019-м). Эта доля впервые за время российско-украинского военного конфликта достигла соответствующего показателя 2013-го (тогда она составляла 48%)", – сообщает пресс-служба КМИС.

В то же время, в 2019 году значительно уменьшилась доля тех, кому пришлось оказаться без средств к существованию, чувствовать свою беспомощность, потерять веру в собственные силы или переживать другие (не указанные в анкете) стрессовые ситуации.

Отмечается, что в прошлом году 13% респондентов пережили тяжелую болезнь близких, что на 4% больше, чем в 2018 году.

"Также возросла доля тех, кто сам пережил тяжелую болезнь или операцию по сравнению с предыдущими годами измерений (2013-2018 гг.). В то же время по сравнению с предыдущими годами измерений в 2019-м значительно уменьшилась доля тех, кому пришлось оказаться без средств к существованию, чувствовать свою беспомощность, потерять веру в собственные силы или переживать другие (не указанные в анкете) стрессовые ситуации", – сказано в отчете об опросе.

По результатам исследования, женщины несколько чаще мужчин переживали тяжелую болезнь близких, чувствовали собственную беспомощность, оказывались без средств к существованию, а также чаще переживали какие-то другие стрессовые ситуации.

В ходе исследования было опрошено более двух тысяч респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины, кроме неподконтрольных территорий.

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