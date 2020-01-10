И.о. директора ГБР Ирина Венедиктова провела встречу с международными партнерами и обсудила с ними ряд вопросов.

В частности, предстоящий аудит ведомства, конкурс на должности, запуск работы Совета общественного контроля при ГБР, формирование дисциплинарной комиссии Бюро, оперативных подразделений и повышение уровня работы с обращениями и приемом граждан.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Врио директора ГБР Ирина Венедиктова провела рабочую встречу с международными партнерами, в частности представителями Консультативного миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС) во главе с господином Антти Хартикайненом, представителями Представительства ЕС в Украине и заместителем руководителя отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Диной Аба-Огли", - говорится в сообщении.

По приглашению Ирины Венедиктов сегодня в заседании Комиссии по отбору кандидатов на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР примет участие Томас Фланаган, старший советник по вопросам правовой реформы КМЕС.

Отметим, что ранее вокруг конкурса в ГБР разразился скандал.

Ирину Венедиктову обвинили в нарушении законодательства при объявлении конкурса - конкурс объявили 29 декабря, а подача документов заквершается 3 января, при том, что некоторые справки необходимо собирать больше недели.

Также "Страна" писала о том, что участник конкурса в ГБР заявил о нарушениях и о странном сокращении сроков подачи документов.