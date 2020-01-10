В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект о том, чтобы обратно переименовать село Мармузовичи, вернув ему старое "коммунистическое" название село Андреевка. Соответствующее предложение размещено на сайте Верховной Рады Украины.

Напомним, что три года назад село Андреевка постановлением Верховной Рады Украины переименовали в Мармузовичи. Тогда Институт национальной памяти объяснил это переименование тем, что Андреев был коммунистом, первым директором машинно-тракторной станции в селе Ферлеивка и в честь него в 1946 году село переименовали в Андреевку.

Но Андреевский сельсовет принял решение оставить название села Андреевка - в честь святого Андрея Первозванного. Потом в дело включился Львовский окружной админсуд и он обязал Андреевский сельсовет изменить название на Мармузовицкий.

Но жители села выступили против декоммунизации, они заявили, что не хотят менять название и настаивали только на "смене персонажа". После они обжаловали решение суда. Теперь в Верховной Раде появился проект переименования, который может быть принят после соответствующего голосования.

Ранее "Страна" писала, что Дубилет рассказал о счастье жителей села под Львовом, которому в Раде решили вернуть советское название.

Также мы рассказывали, что Вятровичу стало стыдно за галичан, которые решили вернуть селу коммунистическое название Андреевка.