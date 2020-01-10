Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что считает "очень вероятным", что потерпевший катастрофу в Иране украинский Боинг могли сбить иранские ракеты. Об этом сообщает ТАСС.

"Очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами", - сказал он в пятницу по прибытии на экстренную встречу Совета ЕС в Брюсселе.

Напомним, что самолет МАУ рейса Тегеран - Киев упал вскоре после взлета 8 января. Погибли все, кто были на борту - 176 человек. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

После этого власти Ирана заявили, что не будут передавать самолетостроительной компании Boeing черные ящики, найденные на месте крушения украинского самолета компании МАУ.

Позже Тегеран заявил, что не отказывался от возможной передачи черных ящиков компании Boeing и что сообщения СМИ об этом не соответствуют действительности.

Ранее канадский премьер-министр Трюдо заявил, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой.

Перед этим американский лидер Дональд Трамп завил, что сомневается в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Премьер Британии Борис Джонсон добавил, что ракетой, которой, вероятно, сбили самолет, была класса "земля-воздух". С их версиями согласился и премьер Австралии.

Однако в Иране заявили, что эта версия является "психологической манипуляцией США".