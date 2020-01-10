Офис Генерального прокурора Украины призвал не спекулировать относительно досудебного расследования авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины рейса PS752 "Тегеран-Киев", который упал утром 8 января. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Офиса.

"Учитывая это, мы призываем политиков, бывших прокуроров без юридического образования и базовых знаний уголовного права и процесса воздержаться от бесстыдного пиара на горе людей. Вопрос квалификации авиакатастрофы с точки зрения уголовного права, определение органа досудебного расследования, международно-правовое сотрудничество в этом расследовании определяются следователями и прокурорами в соответствии с законом и потребностями следствия, а не поиском мгновенной популярности, которая характерна для пиар-политиков, далеких от юриспруденции", - говорится в сообщении.

Офис генпрокурора отмечает, что осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании по факту авиакатастрофы самолета и находится на круглосуточной связи со специалистами на месте происшествия.

Скриншот: Facebook /Офіс Генерального прокурора

"На данный момент принимаются все меры для исследования обстоятельств авиакатастрофы, в частности Офис Генерального прокурора уже обратился к иностранным партнерам с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию. Кроме того, принимаются меры по организации совместной работы следователей государств, граждане которых пострадали, по расследованию причин катастрофы", - отметили в пресс-службе.

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