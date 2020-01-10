"Нафтогаз Украины" готовит к подаче в суд обновленных исков против России из-за убытков от потери активов в аннексированном Крыму. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в интервью Liga.net.

По словам Витренко, сумма требований $5 млрд, а с учетом процентов - более $7 млрд. Решение Международного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге ожидается в конце 2020 или 2021 году.

Ранее "Страна" писала о том, что исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что каких-либо договоренностей о прямых поставках природного газа из Российской Федерации в Украину в настоящее время нет.

Также мы сообщали, что Украина не будет оплачивать поставки российского газа в ОРДЛО.