Нафтогаз анонсировал обновленные иски к России по активам в Крыму
"Нафтогаз Украины" готовит к подаче в суд обновленных исков против России из-за убытков от потери активов в аннексированном Крыму. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в интервью Liga.net.
По словам Витренко, сумма требований $5 млрд, а с учетом процентов - более $7 млрд. Решение Международного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге ожидается в конце 2020 или 2021 году.
Ранее "Страна" писала о том, что исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что каких-либо договоренностей о прямых поставках природного газа из Российской Федерации в Украину в настоящее время нет.
Также мы сообщали, что Украина не будет оплачивать поставки российского газа в ОРДЛО.
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