Вечером 10 января жители Украины смогут увидеть первое полутеневое лунное затмение в этом году. Об этом гласят данные сайта EarthSky.

"Следующие несколько ночей, 9 и 10 января 2020, следите за затмением Луны. И если вы живете в Восточной части полушария, вы можете наблюдать полутеневое лунное затмение в ночь с 10 на 11 января (в ночь на пятницу или в субботу утром - Ред.)", - говорится в сообщении.

Полутеневое лунное затмение продлится более 4 часов. Ожидается, что оно будет наиболее заметным из четырех полутеневых лунных затмений, запланированных на этот год. В Украине оно начнется в 19:07, и достигнет своего пика в 21:10. Завершиться космическое явление должно в 23:12.

Полутеневое лунное затмение происходит, когда Луна проходит через внешнюю тень Земли, известную как полутень. В результате, только часть луны становится темной, в отличие от полного лунного затмения, когда вся луна темнеет.

Известно, что январское полнолуние называют Волчьим, поскольку в этом месяце чаще всего слышали волков. Другие прозвища полнолуния в январе включают Холодную Луну, Старую Луну и Великую Духовную Луну. Все эти прозвища были даны американскими индейцами, которые в своем календаре ориентировались на фазы Луны.

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